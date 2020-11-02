СМИ перечислили самых возрастных президентов США за последнее столетие

Дуайт Эйзенхауэр стал президентом США в 1953 году, когда ему было 63 года и покинул свой пост на восьмом десятке в 1961 году.

Рональду Рейгану исполнилось 69 лет, когда он занял должность президента в 1981 году. В возрасте 77 лет он сложил свои полномочия.

Джорджу Бушу-старшему было 64 года, когда его избрали главой государства в 1989 году.

В свою очередь нынешнему лидеру Дональду Трампу 73 года. Если он одержит победу на предстоящих выборах, то побьет рекорд Рейгана и закончит второй срок в 78 лет.

Если же на президентской гонке победит Джо Байден, то он станет самым возрастным хозяином Белого дома. В 2024 году ему будет 81 год.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал, что ждет Россию, если президентом США станет Джо Байден.

«Победа Байдена приведет к глобальным изменениям в российском истеблишменте», — предположил специалист.

По его словам, часть элит обретет силу, поскольку российский бизнес завязан на США.