СМИ: Пентагон задолжал Украине более $35 млн военной помощи

США так и не перевели Украине более 35 миллионов долларов из общего объема военной помощи. Деньги так и остались на американских счетах, теперь конгрессмены требуют разъяснений.

Как стало известно газете Los Angeles Times, журналисты которой ознакомились с документами Пентагона, США должны были направить в 2019 году не менее 250 миллионов долларов от Пентагона и 141 миллион от Госдепартамента, но 35,2 миллиона так и не были переведены. При этом, отметили в издании, финансовый 2019 год закончился 30 сентября.

По информации газеты, недополученные деньги должны были пойти на приобретение Украиной некоторых вооружений, средств связи, а также на нужды военно-морских сил.

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Официальный представитель Пентагона Карла Глисон подтвердила газете, что Украина не получила около 36 миллионов долларов. Она заявила, что деньги будут переведены «в течение нескольких недель». Причины задержки она называть не стала.

Журналисты считают, что демократы смогут использовать этот факт для процедуры импичмента президента Дональда Трампа, поскольку ранее в администрации главы государства заявляли, что Киев получил всю помощь. Конгрессмены-демократы уже направили запрос в Пентагон.

В конце августа СМИ сообщали, что Трамп поручил провести пересмотр военной помощи Украине. Он хотел установить, действительно ли деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Позже военное финансирование разблокировали.