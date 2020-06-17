СМИ: Пентагон тормозит вывод военных из Германии после заявления Трампа

«Что бы вы ни думали об отдельных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в целенаправленном игнорировании выраженных намерений президента», — заявил собеседник WP.

По его словам, ведомство в Вашингтоне рассматривает требование Трампа как «не имеющее авторитета фактического президентского решения».

Та же самая ситуация происходит и в Афганистане — Трамп пообещал вывести оставшихся военных оттуда до конца своего президентского срока, но Пентагон всячески препятствует этому.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что хочет вывести американские войска из Германии, так как они очень дорого обходятся Штатам, да и Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Также эксперты называют еще одну причину такого решения — якобы Трамп обиделся на Ангелу Меркель за то, что та решила не приезжать на встречу G7.