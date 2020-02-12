СМИ: Пентагон показал карту с российским флотом у берегов США

Американские военные аналитики составили карту, на которой отметили небывалую активность военных моряков России и Китая у берегов Америки. Ее опубликовали в рамках подготовки военного бюджета Пентагона на 2021 финансовый год.

Этой картой в Пентагоне наверняка пытаются оправдать бюджет, который военные хотели бы освоить в следующем финансовом году. Страшилка должна вызвать патриотический трепет у тех, кто в США заведует военными расходами, а также объяснить простому американцу, почему немалая доля его налогов уходит людям в погонах.

Судя по карте, Москва и Пекин непрерывно барражируют у берегов американского континента. ВМФ России еще и патрулирует Северный Ледовитый океан, который находится в сфере стратегического интереса Кремля, отметили журналисты американского издания The Drive.

Зеленым цветом на этой карте обозначены подводные кабели и другие коммуникации, связывающие Старый и Новый Свет. Красным отмечена активность китайских ВМС. Бирюзовым цветом — активность ВМФ России. В легенде карты не указано, какой период времени охватывает эта наглядная агитация, но по ней понятно, что и Москва, и Пекин наращивают интенсивность своего присутствия у обеих Америк.

Китайские моряки наиболее активны в районе Восточно-Китайского моря и Филиппин, но захаживают и к Австралии, а также к берегам южноамериканского континента. А вот российский ВМФ на карте — буквально везде. Россияне активны в Атлантике, Средиземноморском регионе, часто бывают на Кубе и очень, очень активны в Северном Ледовитом океане.

«Наши глобальные конкуренты продолжают наращивать свои военно-морские силы и расширяют свои сферы деятельности и сотрудничества друг с другом. У нас просто есть намного больше средств защиты от все более способных морских противников, которые будут представлять угрозу для нашей экономической безопасности и, собственно, нашего образа жизни», — отметили авторы проекта бюджета в сопроводительных документах.

Желание американских военных по-легкому срубить финансов перекликается с бряцанием оружием, которое слышно из Овального кабинета Белого дома. Его нынешний хозяин, президент США Дональд Трамп заявил, что вот-вот создаст самое мощное ядерное оружие на планете. Тем более, что, по словам Трампа, Россия и Китай хотели бы уговорить США на подписание документов, ограничивающих наращивание ядерных вооружений. Пока новых соглашений не существует в природе, а старые договоры прекращают свое действие, нужно пользоваться моментом, уверен Трамп.

«Пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, — это создать самые мощные ядерные силы в мире», — сказал Трамп на встрече с губернаторами.

Президент России Владимир Путин тем временем отметил, что необходимо продлить действие договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. Действие этого соглашения закончится в начале 2021 года. После этого действительно, членов «ядерного клуба», в первую очередь США, ничто не будет сдерживать в гонке вооружений.