СМИ: Пентагон доверит защиту городов искусственному интеллекту

В США хотят создать на базе искусственного интеллекта платформу, способную выявить угрозы безопасности в городской среде. Делать это будут при помощи беспилотников.

Разработка описана в документе Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США, сообщил сайт RT. В ней говорится, что технологии помогут вычислить лиц, представляющих угрозу не только для американцев, но и для их союзников.

Примером таких угроз в материале назвали разжигание насилия, беспорядков и волнений. К опасностям Пентагон отнес организацию засады, перевозку или контрабанду оружия и установку взрывных устройств.

Указано, что на каждый одобренный проект в министерстве рассчитывают потратить до миллиона долларов.

В Пентагоне указали на сложности при сборе разведданных и наблюдении: в городской среде они ограничены из-за высокой плотности населения, структурных проблем и неоднородностью местности. Кроме того, противник способен смешаться с толпой и замаскировать свои намерения под повседневную деятельность.

Если развивать технологии искусственного интеллекта, считают в ведомстве, то это потенциально поможет человеку свести на нет все имеющиеся трудности. Речь в частности идет об автоматическом анализе видеоданных.

В министерстве поставили перед собой цель разработать для воздушных и наземных дронов набор сценариев, который бы позволил более точно определить потенциально опасных лиц.

Использование подобных технологий, допустили в министерстве, будет оказывать влияние на повседневную жизнь горожан. Пентагон сейчас ищет стратегию, которая бы препятствовала росту напряженности среди населения городов.

В России на основе искусственного интеллекта создали новую программу для поиска серийных маньяков.