СМИ: пенсионер скончался в Австрии после вакцины Pfizer

Пенсионер в Австрии скончался на следующий день после прививки вакциной Pfizer от коронавируса. Связана ли его смерть с препаратом, неизвестно.

Об этом сообщило издание Kronen Zeitung. Есть информация, что ночью после прививки мужчина чувствовал себя нехорошо. Чтобы выяснить точную причину его смерти, будет произведено вскрытие.

Ранее замминистра здравоохранения России Павел Пугачев дал совет по выбору вакцины от коронавируса. Он считает, что можно выбрать любую из трех зарегистрированных вакцин от коронавируса, так как они одинаково эффективны.

«Все три вакцины одинаково эффективны, любой из них можно вакцинироваться смело», — сказал он. Эксперт также добавил, что не стоит ждать какого-то конкретного препарата. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Также от коронавируса привился президент России Владимир Путин. Какой именно препарат он выбрал — неизвестно. В Кремле рассказали, что никаких побочных эффектов у главы государства не было. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент перенес прививку легко.