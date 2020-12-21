СМИ: Пашиняна пытались не пустить в Сюник

В Сюникской области местные жители вышли протестовать, чтобы не допустить приезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Людям не нравится, что на их территории разместят новые боевые посты азербайджанской армии.

Жители приграничных населенных пунктов решили, что пункты трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе несут угрозу их безопасности. Об этом сообщил портал news.am.

Несогласные вышли на улицы, блокировали их и потребовали защиты в процессе определения армяно-азербайджанской границы. Отдельная группа из Сюника собралась остановить кортеж Пашиняна на въезде в область, у Сюникских ворот.

«Дойти к Сюникским воротам, чтобы не дать Пашиняну въехать в Сюник», — пояснили свои намерения участники протестов. Их не пустили полицейские.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября. Стороны пытались заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение за подписью России, Азербайджана и Армении.

Баку и Ереван условились прекратить огонь и произвести обмен пленными и погибшими. Армения передала Азербайджану три района — Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский, — а в регионе разместились российские миротворцы.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что ему было непросто принять решение о мире. После этого в Ереване начались протесты: несогласные потребовали, чтобы глава правительства ушел в отставку.