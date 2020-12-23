СМИ: Папа Римский намерен уйти в отставку до конца года

«Он с самого начала ясно дал понять, что рассматривает поступок папы Бенедикта XVI как пророческий акт большой скромности, и у него не возникнет никаких проблем в том, чтобы сделать то же самое», — поделился Ивери.

Уточняется, что предшественник Франциска Бенедикт XVI досрочно покинул свой пост. Это произошло впервые за 500 лет. Источники, близкие к Ватикану, уже тогда высказывали предположение, что Франциск пойдет по стопам Бенедикта XVI и будет служить ровно семь лет.