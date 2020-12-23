СМИ: Папа Римский намерен уйти в отставку до конца года
Экс-директор по связям с общественностью кардинала Кормака Мерфи-О’Коннора Остин Ивери, тесно сотрудничающий с Ватиканом, допустил, что после католического Рождества (25 декабря) Папа Римский Франциск намерен уйти в отставку. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.
«Он с самого начала ясно дал понять, что рассматривает поступок папы Бенедикта XVI как пророческий акт большой скромности, и у него не возникнет никаких проблем в том, чтобы сделать то же самое», — поделился Ивери.
Уточняется, что предшественник Франциска Бенедикт XVI досрочно покинул свой пост. Это произошло впервые за 500 лет. Источники, близкие к Ватикану, уже тогда высказывали предположение, что Франциск пойдет по стопам Бенедикта XVI и будет служить ровно семь лет.