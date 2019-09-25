СМИ: Палата представителей США не поддержала импичмент Трампа

По данным The New York Times, на нынешнем этапе запуск процедуры импичмента поддержали 180 членов нижней палаты Конгресса. The Washington Post написала о 172 согласных. Надо отметить, что всего в Палате представителей заседают 435 человек, из которых демократов 235. Негативно к этой процедуре отнеслись 72 конгрессмена, еще 183 человека пока не ответили на этот вопрос, уточнила The New York Times.

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Ранее спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила о начале официальной процедуры импичмента. Журналисты из The New York Times подчеркнули, что эти новости не нужно воспринимать как обязательное отстранение действующего президента от должности. Также речь не идет о реальном выдвижении обвинений в его адрес.

По мнению газеты, этот шаг демократов «необязательно означает, что Палата представителей в конечном счете проголосует за то, чтобы предъявить обвинения Трампу в совершении тяжких преступлений и проступков, не говоря уже о голосовании за его отстранение от должности в контролируемом республиканцами Сенате».

Издание напомнило, что руководство Демократической партии в Палате представителей на протяжении длительного времени очень осторожно подходило к теме возможного импичмента главы Белого дома. Пелоси ранее не раз выступала против этого.

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Инициирование импичмента может сильно отразиться на президентстве Трампа и усилить уже существующие противоречия в американском обществе, которое последние несколько и так сильно расколото, резюмировала The New York Times.

Пелоси заявила о начале запуска данной процедуры после окончания закрытого заседания демократов в Палате представителей. На нем обсуждали вопрос того, действительно ли американский президент пытался оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

В частности говорилось, что Дональд Трамп якобы хотел побудить Киев помочь ему переизбраться на второй срок в 2020 году. Такая информация появилась после телефонного разговора между Трампом и Зеленским в июле 2019 года.

Якобы глава Белого дома намекнул, что перестанет выделять финансовую помощь Украине, если та не начнет расследование, связанное с бывшим вице-президентом Штатов Джозефом Байденом и его сыном. Демократ Байден также, как и Трамп, собирается участвовать в президентской гонке 2020 года.