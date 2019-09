СМИ: Палата представителей США не поддержала импичмент Трампа

Предложение объявить импичмент Дональду Трампу не пользуется поддержкой у членов Палаты представителей Конгресса США, которую контролируют демократы. Такие результаты показал опрос конгрессменов на эту тему. Исследование провели газеты The New York Times

По данным The New York Times, на нынешнем этапе запуск процедуры импичмента поддержали 180 членов нижней палаты Конгресса. The Washington Post написала о 172 согласных. Надо отметить, что всего в Палате представителей заседают 435 человек, из которых демократов 235. Негативно к этой процедуре отнеслись 72 конгрессмена, еще 183 человека пока не ответили на этот вопрос, уточнила The New York Times.

Ранее спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила о начале официальной процедуры импичмента. Журналисты из The New York Times подчеркнули, что эти новости не нужно воспринимать как обязательное отстранение действующего президента от должности. Также речь не идет о реальном выдвижении обвинений в его адрес.

По мнению газеты, этот шаг демократов «необязательно означает, что Палата представителей в конечном счете проголосует за то, чтобы предъявить обвинения Трампу в совершении тяжких преступлений и проступков, не говоря уже о голосовании за его отстранение от должности в контролируемом республиканцами Сенате».

Издание напомнило, что руководство Демократической партии в Палате представителей на протяжении длительного времени очень осторожно подходило к теме возможного импичмента главы Белого дома. Пелоси ранее не раз выступала против этого.

Инициирование импичмента может сильно отразиться на президентстве Трампа и усилить уже существующие противоречия в американском обществе, которое последние несколько и так сильно расколото, резюмировала The New York Times.

Пелоси заявила о начале запуска данной процедуры после окончания закрытого заседания демократов в Палате представителей. На нем обсуждали вопрос того, действительно ли американский президент пытался оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

В частности говорилось, что Дональд Трамп якобы хотел побудить Киев помочь ему переизбраться на второй срок в 2020 году. Такая информация появилась после телефонного разговора между Трампом и Зеленским в июле 2019 года.

Якобы глава Белого дома намекнул, что перестанет выделять финансовую помощь Украине, если та не начнет расследование, связанное с бывшим вице-президентом Штатов Джозефом Байденом и его сыном. Демократ Байден также, как и Трамп, собирается участвовать в президентской гонке 2020 года.