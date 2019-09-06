  • СМИ оценили потери мировой экономики от торговой войны США и Китая

    06 сентября 2019, 08:07

    Андрей Иванов

    Мировая экономика к следующему году может лишиться 850 миллиардов долларов из-за торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем.
    СМИ оценили потери мировой экономики от торговой войны США и Китая

    Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на анализ Федеральной резервной системы (ФРС) США, такого уровня неопределенности мировая торговая политика достигла впервые с 1970-х годов.

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    Исследователи ФРС пришли к выводу, что подобная неопределенность оказывает влияние на темпы производства предприятий и сокращение инвестиции. Это, в свою очередь, может привести в следующем году к падению мирового ВВП на 1%.

    Этот 1% приведет к потере в сфере американской торговли на уровне 200 миллиардов долларов к ВВП страны и 850 миллиардов долларов к мировому ВВП.

    Президент США Дональд Трамп в 2018 году начал вводить пошлины на ввоз товаров из Китая. Пекин начал принимать зеркальные решения. В августе Трамп обратился на своей странице в Twitter к американским компаниям с призывом начать искать альтернативу китайскому рынку.