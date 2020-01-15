    15 января 2020, 05:47

    СМИ: отец Меган Маркл будет свидетельствовать против нее в суде

    Александра Ломейко

    В деле о публикации личного письма Меган Маркл британским таблоидом Mail on Sunday будет фигурировать отец герцогини Сассекской. Он готов дать показания против своей дочери.
    СМИ: отец Меган Маркл будет свидетельствовать против нее в суде

    Защита Mail on Sunday, сообщило издание The Telegraph, намерена построить свою линию именно на показаниях Томаса Маркла.

    В документах, которые поданы в Высокий суд Лондона, идет речь о постепенном ухудшении отношений Меган Маркл с отцом на момент ее свадьбы с принцем Гарри.

    Герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании судиться с Mail on Sunday в октябре 2019 года. Принц Гарри высказал претензии к некоторым британским таблоидам, обвинил их в травле его супруги и публикации о ней лживых сведений.

    Наследник британского престола заявил, что Mail on Sunday манипулировал читательским мнением, используя для этого личное письмо герцогини. Кроме того, обратил внимание принц Гарри, письмо отредактировали и сократили удобным таблоиду образом. Так, чтобы у аудитории сложилось нужное изданию впечатление об авторе послания.

    Mail on Sunday, со своей стороны, заявил, что не собирается отступать. Таблоид решил в судебном порядке отстоять законность публикации личного письма Меган Маркл.