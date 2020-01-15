СМИ: отец Меган Маркл будет свидетельствовать против нее в суде
Защита Mail on Sunday, сообщило издание The Telegraph, намерена построить свою линию именно на показаниях Томаса Маркла.
В документах, которые поданы в Высокий суд Лондона, идет речь о постепенном ухудшении отношений Меган Маркл с отцом на момент ее свадьбы с принцем Гарри.
Герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании судиться с Mail on Sunday в октябре 2019 года. Принц Гарри высказал претензии к некоторым британским таблоидам, обвинил их в травле его супруги и публикации о ней лживых сведений.
Наследник британского престола заявил, что Mail on Sunday манипулировал читательским мнением, используя для этого личное письмо герцогини. Кроме того, обратил внимание принц Гарри, письмо отредактировали и сократили удобным таблоиду образом. Так, чтобы у аудитории сложилось нужное изданию впечатление об авторе послания.
Mail on Sunday, со своей стороны, заявил, что не собирается отступать. Таблоид решил в судебном порядке отстоять законность публикации личного письма Меган Маркл.