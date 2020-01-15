СМИ: отец Меган Маркл будет свидетельствовать против нее в суде

В деле о публикации личного письма Меган Маркл британским таблоидом Mail on Sunday будет фигурировать отец герцогини Сассекской. Он готов дать показания против своей дочери.

Защита Mail on Sunday, сообщило издание The Telegraph, намерена построить свою линию именно на показаниях Томаса Маркла.

В документах, которые поданы в Высокий суд Лондона, идет речь о постепенном ухудшении отношений Меган Маркл с отцом на момент ее свадьбы с принцем Гарри.

Герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании судиться с Mail on Sunday в октябре 2019 года. Принц Гарри высказал претензии к некоторым британским таблоидам, обвинил их в травле его супруги и публикации о ней лживых сведений.

Наследник британского престола заявил, что Mail on Sunday манипулировал читательским мнением, используя для этого личное письмо герцогини. Кроме того, обратил внимание принц Гарри, письмо отредактировали и сократили удобным таблоиду образом. Так, чтобы у аудитории сложилось нужное изданию впечатление об авторе послания.

Mail on Sunday, со своей стороны, заявил, что не собирается отступать. Таблоид решил в судебном порядке отстоять законность публикации личного письма Меган Маркл.