СМИ: освещавшие вспышку коронавируса в Ухане журналисты пропали

Журналисты в открытую критиковали жесткую монополию Коммунистической партии Китая на информацию о разгуле инфекции. Фан Бин выкладывал видео из переполненных больниц Уханя, в том числе кадры с трупами в микроавтобусе перед доставкой в крематорий.

Чэнь Цюши какое-то время появлялся в Сети — он выкладывал видео с обращениями, на которых выглядел совершенно измученным. Позже роликов не стало. Он заявлял, что официальные государственные СМИ превозносят усилия Коммунистической партии по борьбе с распространением коронавируса.

Вспышка коронавируса случилась в Ухане в конце декабря 2019 года. Властям Китая удалось справиться с эпидемией, но инфекция вырвалась на свободу и распространилась по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Во всем мире 2019-nCoV заразились уже более двух миллионов человек. От COVID-19 умерли 137 тысяч инфицированных.