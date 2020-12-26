СМИ: останки человека нашли на месте взрыва в Нэшвилле

Пока неизвестно кому они принадлежат, владельцу фургона или случайной жертве.

Все началось с того, что правоохранители прибыли на вызов после сообщения о стрельбе. Но на месте они увидели фургон, из которого доносилась запись о том, что машина заминирована. Полицейские срочно вызвали саперов и успели эвакуировать людей из близ стоящих домов. После чего машина взорвалась.

Взрывная волна выбила стекла в офисных зданиях, которые стояли неподалеку. Также повреждена оказалась телефонная связь и интернет.

Федеральное управление гражданской авиации приостановило полеты из международного аэропорта Нэшвилла в связи с перебоями в связи.

По данным полиции, ранения получили три человека. Врачи оценили их состояние, как средней тяжести. Был ли кто-то внутри автомобиля полиция не знает. Также неизвестно, кто заложил взрывное устройство в автомобиль.

К расследованию подключились агенты ФБР, которые прибыли на место взрыва. По их мнению, случившееся можно считать терактом.



Как сообщил «Царьград», президент Дональд Трамп был проинформирован о взрыве. Министерство юстиции США заявило, что исполняющий обязанности генерального прокурора Джефф Розен также получил всю необходимую информацию и распорядился предоставить все ресурсы департамента для помощи в расследовании.