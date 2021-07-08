СМИ: основатель ЧВК Blackwater предлагал Украине сделки в обороне

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс предлагал Украине заключить оборонные сделки. Но его планы не осуществились, сообщил журнал Time со ссылкой на источники.

«Одно из предложений было создать новую частную военную компанию, которая стала бы набирать военных из числа ветеранов продолжающейся войны на востоке Украины. Другая сделка должна была открыть новую фабрику по производству боеприпасов на Украине», — заявило издание.

По данным журнала, еще Принс предлагал украинским властям сделать консорциум из ведущих авиационных и аэрокосмических компаний. Основатель ЧВК предполагал, что объединение будет конкурировать с такими игроками рынка, как Boeing и Airbus.

Принс считали человеком, близким к бывшему президенту США Дональду Трампу. Но Украину смущал тот факт, что Принс опирался в своих делах на Андрея Деркача и Андрея Артеменко. На этих политиков были заведены уголовные дела в США. Как отметило издание, основателю ЧВК не удалось осуществить свои планы еще и потому, что Трампа не переизбрали на второй президентский срок.

Частную военную компанию Blackwater продали в 2010 году. До этого времени ее руководителем был Принс. Сейчас компания называется Academi. Она известная участием в боевых действиях в Ираке и других странах.