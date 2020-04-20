СМИ: организаторами акций против самоизоляции в США оказались ультраправые

Издание сообщило, что именно ультраправые зазывают людей на демонстрации с помощью групп в Facebook. Авторы статьи заявили, что Дорр и два его свободных брата пишут в Сети о преувеличенной опасности 2019-nCoV. Поэтому семья активиста призывает соотечественников выходить на улицу и выступить против карантинных мер. Протестные митинги уже прошли в штатах Нью-Йорк, Висконсин, Пенсильвания, Огайо.

Газета отметила, что в некоторых регионах организаторами демонстраций были представители Консервативной партии. В Мичигане за снятие ограничительных меры выступила жена местного депутата Мешон Мэддок. Она входит в избирательный штаб президента Дональда Трампа.

Американский лидер лично поддержал демонстрантов в некоторых штатах. Глава Белого дома считает режим самоизоляции губительным для экономики США. По словам президента, люди имеют право выражать свое недовольство. По его мнению, некоторые губернаторы «не всегда адекватно реагировали на сложившуюся ситуацию».

Ранее Трамп заявил, что в США в скором времени отменят режим самоизоляции. Однако пока Штаты остаются на первом месте по числу инфицированных. По последним данным, в стране более 750 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 40,6 тысячи скончались.