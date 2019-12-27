СМИ опубликовали запись разговора диспетчера с экипажем рухнувшего самолета Bek Air

Согласно записи, диспетчеры разрешили самолету авиакомпании Bek Air вырулить на взлетно-посадочную полосу.

«05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!» — сказал один из пилотов. На это диспетчер пожелал: «Доброго пути!»

Экипаж готовился в штатном режиме к взлету, но через некоторое время аэропорт потерял с ним связь. Диспетчеры несколько раз запрашивали борт, но ответа не было. В это время на ВПП готовился вырулить другой лайнер, который предупредили о ситуации. Затем включили сигнал тревоги.

«Astana-671, мы не знаем, где находится Fokker-100, <…> полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе или в районе полосы будет», — объявляли диспетчеры.

Самолет вылетел из Алма-Аты 27 декабря и должен был прилететь в Нур-Султан. После взлета лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в строящийся дом. На борту были 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли, по последним данным, 12 человек. За медицинской помощью обратились 49 человек.