СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

По данным канала, в авиакатастрофе погибли: Сергей Хоменко, Катерина Статник, Марина Микитюк, Валерия Овчарук, Володимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Ольга Кобюк, Алена Малахова, Алексей Наумкин, Игорь Матков и Денис Лыхно. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Россиян, по предварительной информации, на борту самолета не было.

Пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» рухнул сразу после вылета в Киев из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни утром 8 января. Основной версией крушения воздушного судна называют возгорание двигателя.