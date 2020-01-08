    08 января 2020, 11:10

    СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

    Андрей Иванов

    Всего на борту рухнувшего в Тегеране лайнера находились 11 граждан Украины — два пассажира и девять членов экипажа. Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.

    По данным канала, в авиакатастрофе погибли: Сергей Хоменко, Катерина Статник, Марина Микитюк, Валерия Овчарук, Володимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Ольга Кобюк, Алена Малахова, Алексей Наумкин, Игорь Матков и Денис Лыхно. Официального подтверждения этой информации пока нет.

    На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Россиян, по предварительной информации, на борту самолета не было.

    Пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» рухнул сразу после вылета в Киев из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни утром 8 января. Основной версией крушения воздушного судна называют возгорание двигателя.