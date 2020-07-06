СМИ опубликовали реальные траты Германии на размещение армии США

Утверждается, что указанные немецкими властями расходы в 100 миллионов евро в год — только часть реальных расходов. Издание Spiegel изучило ответ министерства финансов на запрос депутата Бригитты Фрайхольд. Указывается, что 648,5 миллиона евро обозначены как затраты на гранты по строительным работам, еще 333,9 миллиона — на оборону, написал сайт «Русская планета».

Отмечается, что Соединенные Штаты тратят гораздо больше на развертывание войск. В 2020 году Вашингтон выделил на это порядка семи триллионов 234 миллиарда евро. А расходы Берлина за этот же период — 132,4 миллиарда евро.