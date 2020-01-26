СМИ опубликовали рассуждения Трампа о противостоянии Москвы и Киева

Трамп задался вопросом, «как долго Украина продержится в борьбе с Россией». В эти рассуждения он пустился во время ужина в Trump International Hotel в 2018 году.

Агентство Associated Press опубликовало на одном из своих YouTube-каналов запись с ужина президента США Дональда Трампа с инвесторами, на котором были бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Их связывают с личным адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани.

Запись идет почти полтора часа. Большую часть времени камера снимает потолок. На ней человек, которого агентство назвало Трампом, спрашивает, сколько Украина еще сможет продержаться в противостоянии с Россией без помощи США. Кому он задал этот вопрос — не понятно. Никакого вразумительного ответа от собеседников он также не получил.

22 января в Сенате США начался процесс по импичменту Трампа. Его обвиняют в превышении полномочий и давлении на правительство другого государства ради личной политической выгоды — победы на президентских выборах 2020 года. Сам он эти обвинения категорически отрицает.