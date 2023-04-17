Мир 17 апреля 2023, 09:57 СМИ опровергли раскол в Европе по отношению к США «Взгляд»: Франция и Польша лишь пытаются демонстрировать раскол по отношению к США Flickr

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Европейские «собачки» США — Польша и Франция — демонстрируют раскол по отношению к Соединенным Штатам, но на самом деле это лишь видимость. Об этом написала газета «Взгляд», сопроводив публикацию карикатурой, на которой лидеры Польши и Франции изображены в виде собачки с двумя головами, при этом одна — Польша — ест из миски США, а вторая — Франция — смотрит в другую сторону.

«Неужели в Европе наметился раскол по отношению к Вашингтону?» — задалось вопросом издание.

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Журналисты напомнили, что премьер Польши Матеуш Моравецкий «клянется в верности Соединенным Штатам», в то время как президент Франции Эммануэль Макрон «провозглашает стремление к независимости» и якобы не хочет быть «вассалом США». Однако в издании отметили, что это противоречие только внешнее — фактически «и те и другие являются послушной собачкой Вашингтона».

США продолжают давить на обе страны, чтобы те ориентировались на американскую внешнюю политику.