СМИ: оползень сошел в столице Азербайджана

В центре Баку сошел оползень. Жителей расположенных недалеко от места происшествия домов пришлось эвакуировать. Поврежден местный ресторан.

Оползнем накрыло дорогу от «20-го участка» к поселку Бадамдар, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев. Все произошло в Сабаильском районе — на Баиловском склоне.

На место ЧП уже прибыли спасатели, которые начали эвакуацию жителей.

Информации о пострадавших нет. За ситуацией наблюдают специалисты-геологи, уточнил телеканал Baku.Tv в Facebook.