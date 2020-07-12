СМИ: ОПЕК+ готовится пересмотреть сделку на фоне восстановления спроса на нефть

Объем сокращения нефти предложили уменьшить с 9,6 миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллиона баррелей. Таким образом ежедневная добыча увеличится почти на два миллиона баррелей.

Этот вопрос станет основным на веб-конференции, которая запланирована на среду, 15 июля.

Агентство Bloomberg уточнило, что в качестве альтернативы рассматривается продление ограничений еще на один месяц. Но сделку могут закрыть, так как многие страны сняли ограничения, введенные на время распространения коронавирусной инфекции, а цены на нефть пошли вверх.

График поставок сырья на август уже согласован, а значит что только изменение сделки скажется только на сентябрьских фьючерсах.

Однако участники мировых рынков начали скупать золото. Драгоценный металл продолжает обновлять прошлые рекорды. Накануне цена за унцию достигла 1800 долларов. Это связано с вновь циркулирующими слухами о второй волне коронавируса.

Сделку о сокращении добычи нефти ОПЕК, Россия и входящие в ОПЕК+ страны заключили в апреле. По договоренности с 1 мая они сократили добычу нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Срок сделки истек в июне, но после ее продлили до конца июля. На сокращение нефтедобывающие страны пошли после того, как спрос на сырье существенно упал из-за пандемии коронавируса.