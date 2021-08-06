СМИ: опасный штамм коронавируса нашли в Японии за три дня до Олимпиады

Носителя штамма коронавируса «лямбда» обнаружили в Японии за три дня до открытия Олимпийских игр. Национальный институт инфекционных заболеваний страны внес эту информацию в международную базу данных GISAID, но уведомлять население власти не стали. Подробности истории раскрыло издание The Daily Beast.

Журналисты обнаружили на сайте GISAID поступившую из Японии информации о новом штамме коронавируса. Источник в институте сообщил журналистам, что речь идет о 30-летней женщине, которая прилетела в Токио из Перу. Проведенный анализ дал положительный результат на коронавирус. То, что речь идет о штамме «лямбда», выяснили после изучения образца.

Собеседник издания пояснил, что власти страны решили не обнародовать обнаружение нового штамма. Он не исключил, что это связано с проведением Олимпийских игр.

Представитель Минздрава Японии заявил, что носительницу нового штамма поместили в карантин сразу после прилета. Об опасности нового вида вируса он сказать затруднился.

Существуют данные, что «лямбда»-штамм способен скрываться от антител как у переболевших ковидом, так и привитых. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса появился в Латинской Америке. До конца он еще не изучен, но его внесли в список вариантов, которые представляют интерес. Если подтвердится его повышенная заразность или большое количество летальных исходов, то его переведут в список штаммов коронавируса, вызывающих беспокойство.