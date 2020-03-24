СМИ: онлайн-саммит G20 пройдет 26 марта

Экстренный саммит лидеров стран G20 из-за распространения коронавируса пройдет в формате видеоконференции 26 марта. Основной темой станут меры по борьбе с пандемией.

Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве, время проведения саммита согласовывают. Скорее всего, он пройдет вечером по японскому времени (днем в Европе и России).Координационная работа уже началась.

Инициатором онлайн-саммита стала Саудовская Аравия. В дистанционном формате встреча будет проходить впервые. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит запланирован в королевстве на ноябрь.

Китай объявил о вспышке новой пневмонии, вызванной коронавирусом, в конце декабря. С января вирус стал распространяться по всему миру. По последним данным, его подхватили 381 744 человек, погибли 16 558. Больше 102 тысяч больных COVID-19 вылечились.

Вне Китая болезнь диагностировали у пациентов более чем в 180 странах. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Китае, Италии, США, Испании и Германии. В России 438 пациентов с COVID-19.