СМИ: Олимпиада в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса

Олимпийские игры в Токио могут пройти при пустых трибунах. Всему виной коронавирус, который убивает и лишает людей радости жизни, а спортсменов — поддержки.

Как сообщило издание Daily Mail, Олимпиаду перенести вряд ли получится, а вот зрителей вполне могут не пустить на стадионы. Соревнования могут просто показать по телевизору, так как крупные контракты на трансляцию главного спортивного события планеты уже заключили. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В Японии в последние дни ситуация с коронавирусом ухудшилась: 12 человек умерли от инфекции. Заразились около тысячи человек. Основная масса заболевших коронавирусом (более 700 человек) — это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который простоял две недели на карантине в порту Иокогамы.

Вспышку коронавируса зафиксировали китайские медики в конце прошлого года в мегаполисе Ухане. От инфекции в мире уже умерли более трех тысяч человек. Заразились смертельным вирусом более 88 тысяч человек.