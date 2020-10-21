СМИ: около 70 экспонатов повредили на «Музейном острове» в Берлине

Неизвестные вандалы повредили около 70 экспонатов музеев античного и современного искусства, которые расположены на «Музейном острове» в Берлине. Это место входит в список ЮНЕСКО.

Об этом сообщили в совместном расследовании еженедельника Die Zeit и радиостанции Deutschlandfunk. Авторы отметили, что неизвестные вандалы повредили около 70 различных экспонатов сразу в трех музеях «Музейного острова». Речь идет о Пергамском музее, Новом музее и Старой национальной галерее.

Экспонаты облили маслянистой жидкостью. В результате действий вандалов пострадали древнеегипетские саркофаги, каменные скульптуры, а также картины XIX века.

В расследовании отметили, что нападение на «Музейный остров» произошло более двух недель назад — 3 октября. Однако правоохранители и руководство не стало рассказывать о происшествии общественности. Полиция Берлина продолжает расследование преступления. Вандалов пока не обнаружили.