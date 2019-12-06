СМИ: около 400 человек эвакуировали из горящего отеля в Таиланде
Информация о возгорании поступила в 04:30 по местному времени, сообщила газета Тhе Nаtiоn. На место происшествия выехали пожарные, спасатели-добровольцы и медики.
Людей из отеля помогли эвакуировать сотрудники служб безопасности и волонтеры. Среди них были иностранцы, дети, пожилые и инвалиды.
Пламя тушили водяными пушками. Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось 30 минут.
Пожарные Санкт-Петербурга за полчаса потушили квартиру с двумя пострадавшимиПодробнее
По словам охранника отеля, сначала с балкона в передней части здания повалил дым, а потом огонь быстро распространился.
Полицейские установили, что возгорание началось именно в передней части здания, его центральную и заднюю части пламя не повредило.
Предварительный ущерб составил около 33 тысяч долларов. Причина случившегося устанавливается.
Сведения о погибших и пострадавших не поступали.