СМИ: около 400 человек эвакуировали из горящего отеля в Таиланде

Пожар охватил отель Holiday Inn в курортном таиландском городе Паттайя. Огонь удалось быстро потушить, но из здания вывели порядка 400 человек, в том числе иностранных туристов.

Информация о возгорании поступила в 04:30 по местному времени, сообщила газета Тhе Nаtiоn. На место происшествия выехали пожарные, спасатели-добровольцы и медики.

Людей из отеля помогли эвакуировать сотрудники служб безопасности и волонтеры. Среди них были иностранцы, дети, пожилые и инвалиды.

Пламя тушили водяными пушками. Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось 30 минут.

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По словам охранника отеля, сначала с балкона в передней части здания повалил дым, а потом огонь быстро распространился.

Полицейские установили, что возгорание началось именно в передней части здания, его центральную и заднюю части пламя не повредило.

Предварительный ущерб составил около 33 тысяч долларов. Причина случившегося устанавливается.

Сведения о погибших и пострадавших не поступали.