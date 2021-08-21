СМИ: около 150 индийцев похитили в районе аэропорта в Кабуле

От международного аэропорта Кабула похитили около 150 граждан Индии. Об этом сообщили афганские СМИ со ссылкой на сотрудников индийского посольства в столице Афганистана.

Официального подтверждения этой информации нет.

Накануне телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что талибы* обыскали закрытые консульства Индии в городах Кандагар и Герат. По данным собеседников канала, боевики пришли туда за какими-то нужными им документами. Они заглянули даже в туалеты и забрали машины с дипломатическими номерами.

Сторонники движения «Талибан* захватили власть в Афганистане в конце прошлой недели. После этого в аэропорту Кабула воцарился хаос: сотни людей стянулись туда в надежде сбежать из страны. Несколько человек погибли. За порядком там пытаются следить более пяти тысяч американских военных.

Ранее представитель «Талибана»* заявил, что движение в ближайшие две недели представит новую систему управления Афганистаном. По его словам, она будет нацелена на защиту прав населения страны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.