СМИ: официальный двойник обнаружился у Елизаветы II

По данным информагентства, авторы документальной программы Great Big Story узнали, что у британской королевы есть дублер. Им оказалась работница телестудии ВВС Элла Слэк, которая помогает Елизавете II на протяжении 30 лет.

Впервые она стала дублершей первого лица страны на репетиции церемонии у монумента солдатам, которые погибли во Второй мировой войне, утверждают СММ. Отмечается, что Слэк не считает себя двойником Елизаветы II, поскольку они внешне абсолютно не похожи, их объединяет только рост.