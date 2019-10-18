СМИ: Офис Зеленского готовился принять «формулу Штайнмайера» еще в июле

Тогда как раз проходили консультации на уровне дипломатических советников лидеров нормандской четверки. Опубликованный документ датирован 16 июля 2019 года.

Украина подписала все законы по амнистии в рамках Минских договоренностей Подробнее

В нем говорится, что стороны готовы подготовить все необходимые правовые рамки по особому статусу Донбасса, включая «формулу Штайнмайера».

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: „особый статус“ (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую „формулу Штайнмайера“; амнистию и местные выборы», — говорится в приложении к письму.

Украинские власти согласовали «формулу Штайнмайера» 1 октября. Сама договоренность предполагает, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходимо прекратить ведение боевых действий, развести войска, принять законы об амнистии для участников конфликта, а также провести выборы по законодательству Украины в Донецкой и Луганской областях.

На время проведения выборов регионы получают особый статус. В случае, если выборы признают легитимными, то особый статус за регионами закрепят на постоянной основе.

Против такого шага выступили сторонники радикальных и националистических украинских организаций, а также участники боевых действий в Донбассе. Они устроили массовые акции протеста в Киеве. Однако действующие украинские власти уже приняли законы об амнистии для участников конфликта.