  • СМИ: Офис Зеленского готовился принять «формулу Штайнмайера» еще в июле

    18 октября 2019, 23:28

    Анатолий Минкин

    Переход на «формулу Штайнмайера» с выполнением всех требований и пунктов команда президента Украины Владимира Зеленского был готов еще в июле. Об этом свидетельствует письмо руководителя президентского офиса Андрея Богдана Леониду Кучме, который представлял Украину в Трехсторонней контактной группе. Документ опубликовало издание «Новое время».
    СМИ: Офис Зеленского готовился принять «формулу Штайнмайера» еще в июле

    Тогда как раз проходили консультации на уровне дипломатических советников лидеров нормандской четверки. Опубликованный документ датирован 16 июля 2019 года.

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    В нем говорится, что стороны готовы подготовить все необходимые правовые рамки по особому статусу Донбасса, включая «формулу Штайнмайера».

    «Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: „особый статус“ (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую „формулу Штайнмайера“; амнистию и местные выборы», — говорится в приложении к письму.

    Украинские власти согласовали «формулу Штайнмайера» 1 октября. Сама договоренность предполагает, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходимо прекратить ведение боевых действий, развести войска, принять законы об амнистии для участников конфликта, а также провести выборы по законодательству Украины в Донецкой и Луганской областях.

    На время проведения выборов регионы получают особый статус. В случае, если выборы признают легитимными, то особый статус за регионами закрепят на постоянной основе.

    Против такого шага выступили сторонники радикальных и националистических украинских организаций, а также участники боевых действий в Донбассе. Они устроили массовые акции протеста в Киеве. Однако действующие украинские власти уже приняли законы об амнистии для участников конфликта.