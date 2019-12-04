СМИ: одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы умерла

Женщина, пострадавшая во время пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, скончалась в Одессе. Она работала преподавателем.

Как сообщило интернет-издание «Думская», женщине было 43 года.

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Одесский колледж загорелся утром 4 декабря. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 40 человек. Ранее сообщалось о 12 пострадавших. Их состояние оценивалось как тяжелое или средней степени тяжести. Уточнялось, что среди них есть дети.

Прибывший на место ЧП мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что пока не удается выйти на связь с четырьмя людьми, которые могли находиться в колледже.

«Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке», — сказал Труханов. Его процитировал «Интерфакс».

Всего в здании работали или учились около 400 человек. Сейчас составляются списки. В ликвидации пожара задействованы 65 спасателей и 16 единиц техники. На месте находятся бригады скорой помощи и правоохранительные органы.