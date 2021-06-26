СМИ: один футболист погиб в ходе перестрелки на матче в Марселе
Футбольный матч между любительскими командами в Марселе закончился перестрелкой. Один футболист погиб, второй получил тяжелое ранение.
Игру устроили в северной части Марселя, сообщила газета La Provence. Соперниками в нем были команды из двух кварталов.
Во время встречи к открытому стадиону «Ла Марин» подъехал автомобиль. Сидевшие в нем неизвестные стали стрелять по футболистам.
Матч проходил в пятнадцатом округе Марселя. Он считается одним из социально неблагополучных кварталов, и уровень преступности в нем высокий.
Юридическая полиция начала расследование инцидента.