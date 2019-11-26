СМИ: один человек погиб в результате землетрясения в Албании
Глава албанского Минздрава Огерту Манастирлиу уточнила, что в результате землетрясения, которое произошло неподалеку от столицы, травмы получили около 50 человек. Министра процитировала «Газета.ru».
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«Мы находимся в режиме ожидания с медицинскими бригадами во всех больницах», — отметила министр.
В свою очередь представитель оборонного ведомства Албании сообщил, что в округе Курбин погиб мужчина. В какой-то момент он запаниковал и выпал из окна.
По данным издания, в результате катаклизма обрушилось несколько зданий. Спасатели вытащили из-под обломков двоих детей. По словам свидетелей, под руинами могут быть еще десятки людей.