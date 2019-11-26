СМИ: один человек погиб в результате землетрясения в Албании

СМИ: десятки человек пострадали во время сильного землетрясения в Албании Подробнее

«Мы находимся в режиме ожидания с медицинскими бригадами во всех больницах», — отметила министр.

В свою очередь представитель оборонного ведомства Албании сообщил, что в округе Курбин погиб мужчина. В какой-то момент он запаниковал и выпал из окна.

По данным издания, в результате катаклизма обрушилось несколько зданий. Спасатели вытащили из-под обломков двоих детей. По словам свидетелей, под руинами могут быть еще десятки людей.