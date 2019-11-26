  • СМИ: один человек погиб в результате землетрясения в Албании

    26 ноября 2019, 11:31

    Артур Блянихов

    Глава албанского Минздрава Огерту Манастирлиу уточнила, что в результате землетрясения, которое произошло неподалеку от столицы, травмы получили около 50 человек. Министра процитировала «Газета.ru».

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    «Мы находимся в режиме ожидания с медицинскими бригадами во всех больницах», — отметила министр.

    В свою очередь представитель оборонного ведомства Албании сообщил, что в округе Курбин погиб мужчина. В какой-то момент он запаниковал и выпал из окна.

    По данным издания, в результате катаклизма обрушилось несколько зданий. Спасатели вытащили из-под обломков двоих детей. По словам свидетелей, под руинами могут быть еще десятки людей.