  • СМИ обвинили Зеленского во лжи

    24 октября 2019, 23:51

    Нина Петлинова

    Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз озвучивал неверные факты и искажал информацию в ходе пресс-марафона, который прошел в Kyiv Food Market 10 октября. Несостыковки в его речи заметило местное издание «Лига.net».
    СМИ обвинили Зеленского во лжи

    Среди неточностей и оговорок президента в течение многочасового марафона журналисты выделили тот момент, когда речь зашла о вводе санкций Америкой. Зеленский заявил, что США ввели ограничения против «Северного потока — 2», в то время как в действительности этого не произошло. Американское правительство одобрило новые санкции лишь на уровне сената, до их утверждения дело не лошло.

    Еще одну ошибку Владимир Зеленский допустил во время разговора о позиции Дании в вопросе строительства российского газопровода. По его словам, страна поддержала Украину, хотя на самом деле она до сих пор не дала окончательного ответа по этой теме и не выказывала поддержку ни одной из сторон.

    Президента Украины также уличили в манипулировании фактами. Он заявил, что около 90% жителей страны хотят прекратить войну, однако журналистам не удалось обнаружить соцопрос на эту тему.