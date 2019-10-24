СМИ обвинили Зеленского во лжи

Среди неточностей и оговорок президента в течение многочасового марафона журналисты выделили тот момент, когда речь зашла о вводе санкций Америкой. Зеленский заявил, что США ввели ограничения против «Северного потока — 2», в то время как в действительности этого не произошло. Американское правительство одобрило новые санкции лишь на уровне сената, до их утверждения дело не лошло.

Еще одну ошибку Владимир Зеленский допустил во время разговора о позиции Дании в вопросе строительства российского газопровода. По его словам, страна поддержала Украину, хотя на самом деле она до сих пор не дала окончательного ответа по этой теме и не выказывала поддержку ни одной из сторон.

Президента Украины также уличили в манипулировании фактами. Он заявил, что около 90% жителей страны хотят прекратить войну, однако журналистам не удалось обнаружить соцопрос на эту тему.