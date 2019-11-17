СМИ обвинили власти Великобритании в сокрытии военных преступлений

СМИ привлекли 11 детективов, чтобы разобраться сообщениями о преступлениях британских военных в Ираке и Афганистане. Подозрения подтвердились, хотя Лондон эти преступления тщательно скрывал.

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Расследование инициировали BBC и The Sunday Times. Нанятые ими детективы нашли доказательства военных преступлений. Согласно их отчетам, солдат из полков SAS и Black Watch необходимо привлечь к ответственности за убийства.

В качестве примера приводится расстрел трех детей и молодого человека из числа мирных жителей Ирака, а также «широко распространенное» насилие в иракском лагере для пленных.

По данным СМИ, юрист Фил Шайнер передал в Иракскую группу по историческим обвинениям (IHAT) более тысячи документов с примерами преступлений. IHAT занималась расследованиями предполагаемых преступлений британских военных во время вторжения в Ирак и во время операции Northmoor в Афганистане. После этого руководство Великобритании решило эту организацию закрыть.

Детективы доложили, что британское министерство обороны и не думало преследовать ни одного солдата любого ранга, если это не было абсолютно необходимо, и если дело нельзя было замять. Великобритания вторглась в Ирак качестве союзника Соединенных Штатов в рамках военной операции «Иракская свобода», которая началась в марте 2003 года.