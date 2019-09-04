СМИ обнаружили секретную базу американского спецназа в Эстонии

О находке рассказали авторы передачи журналистских расследований Эстонского телевидения «Очевидец». Одна из журналисток обнаружила в документах Пентагона строку о том, что в этом году Вашингтон выделил Эстонии 15,7 миллиона долларов на нужды специфического объекта.

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Отмечается, что «Очевидец» почти полгода пытался проникнуть на эту секретную базу, причем ее местонахождение журналисты раскрыть отказались. Размеры подразделения также остаются государственной тайной.

На средства, выделенные США, Эстония построит на территории базы тренировочный центр.

«И если Эстония детали не разглашает, то из документов американского министерства обороны следует, что на выделенные средства в числе прочего будут построены казармы, тир, оружейный склад и башня для сушки парашютов», — сообщили в ERR.

«Мы здесь на постоянной основе с 2014 года, и для нашей деятельности зачастую требуется больше места», — рассказал полковник американских вооруженных сил Кевин Стрингер.

Он добавил, что спецназ США в Эстонии выполняет приказы европейского командования спецопераций в Штутгарте. «То есть они подчиняются командованию вооруженных сил США через командование в Европе», — сказал Стрингер.

Как сообщил эстонские журналисты, поводом для размещения американской базы в Эстонии якобы стало вхождение Крыма в состав России. Строительство новых объектов на средства США уже идет и будет завершено в следующем году.