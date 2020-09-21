СМИ обнародовали секретные данные о счетах россиян в банках США
Международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» обнародовал информацию подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Речь идет о сомнительных банковских операциях.
Некоторые транзакции проводили политики и бизнесмены из России, сообщило РИА «Новости».
Расследование журналистов построено на утечке более 2,1 тысячи отчетов о подозрительной деятельности (SAR). Это данные, которые глобальные банки отправляют в FinCEN. Документация необязательно говорит о нарушении закона.
FinCEN уже осудила утечку данных. По словам представителей подразделения Минфина США, теперь банки задумаются о том, чтобы подавать меньше отчетов о подозрительных действиях их клиентов.
В самой «Кассандре» отказались говорить о том, как к ней попали секретные данные.