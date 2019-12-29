СМИ: обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР обменялись пленными с Украиной первый раз за два года. Точные цифры пока не известны. Об этом корреспондент «России-24» сообщил в эфире телеканала.

«Мы видим автобусы с обмениваемыми лицами, которые заехали сюда, на пункт пропуска „Горловка“. Можно сказать, что обмен „всех установленных на всех установленных“ состоялся. Число освобожденных лиц будет озвучено позднее», — сказал в эфире телеканала «Россия-24» корреспондент с места событий.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева рассказала РИА «Новости», что Киев передал Луганску 63 человека. Кобцева отметила, что среди них были девять отказников — людей, которые не захотели возвращаться на территорию ЛНР.

Среди пленных, которых передали ДНР, оказалось 22 человека, которые пожелали остаться на подконтрольной Киеву территории.

Это первый масштабный обмен пленными между конфликтующими сторонами с 2017 года. Его решили провести во время «нормандского саммита», который состоялся 9 декабря в Париже. Мероприятие прошло в формате «всех установленных на всех установленных»