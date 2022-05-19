СМИ объяснили, почему Турция не будет конфликтовать с Россией

Турция не пойдет на конфликт с Россией, поскольку между государствами есть тесные экономические связи. Об этом написал в своей статье обозреватель журнала The National Interest Харун Карчик.

Он отметил, что Россия обеспечивает Турцию на 45% газом, на17% — нефтью, на 70% — пшеницей. Росатом строит первую в республике атомную электростанцию «Аккую», ее работа должна начаться в 2023 году.

«Турция не может позволить себе потерять ключевого партнера в то время, как турецкая лира обесценилась на 47% менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет», — заявил Карчик.

Публицист напомнил, что для турецкой экономики важную роль играют и туристы из России. За прошлый год страну посетили 4,7 миллиона россиян, это 19 % общего числа путешественников.

Он считает, что именно по этим причинам Турция будет сохранять нейтралитет в отношении Украины и России.

«Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс: ни проукраинский, ни пророссийский, а протурецкий», — резюмировал журналист.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Представители этих стран намерены приехать в Турцию 23 мая для обсуждения данного вопроса.