СМИ объяснили, почему Иран нанес минимальный ущерб базам США
Как пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, благодаря точечным ракетным ударам Иран смог «сохранить лицо». Кроме того, стороны смогли избежать эскалации военного конфликта и войны.
По данным газеты, Вашингтон предполагал, что Тегеран совершит атаку и готовился к ответным действиям. После получения сообщений разведки власти США смогли обезопасить своих военных.
«За несколько часов до начала были разведданные, что иранцы планируют нанести удар по базам», — рассказали изданию.
В итоге военным приказали укрыться в бункерах, где они находились во время ракетных ударов и после завершения операции. «Военные командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат», — заверил высокопоставленный чиновник.
В ночь на 8 января Тегеран совершил атаку на две военные базы США, расположенные на территории Ирака. Обстрел стал ответом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января во время обстрела со стороны Штатов.