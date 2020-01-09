СМИ объяснили, почему Иран нанес минимальный ущерб базам США

Перед запуском ракет Иран выверял, куда именно они попадут, чтобы нанести минимальный урон американским базам в Ираке. Такие действия позволили «сохранить лицо» Тегерану и не развязать войну.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, благодаря точечным ракетным ударам Иран смог «сохранить лицо». Кроме того, стороны смогли избежать эскалации военного конфликта и войны.

По данным газеты, Вашингтон предполагал, что Тегеран совершит атаку и готовился к ответным действиям. После получения сообщений разведки власти США смогли обезопасить своих военных.

«За несколько часов до начала были разведданные, что иранцы планируют нанести удар по базам», — рассказали изданию.

В итоге военным приказали укрыться в бункерах, где они находились во время ракетных ударов и после завершения операции. «Военные командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат», — заверил высокопоставленный чиновник.

В ночь на 8 января Тегеран совершил атаку на две военные базы США, расположенные на территории Ирака. Обстрел стал ответом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января во время обстрела со стороны Штатов.