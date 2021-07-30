СМИ объяснили отказ Алжира от французских Rafale в пользу российских Су-30

Обозреватели Military Watch рассказали, почему власти Алжира на протяжение последних лет закупали у России истребители Су-30 вместо французских моделей Rance’s Rafale. С выводами коллег ознакомилась «Политика Сегодня».

«Выбором Алжира стал прямой аналог F-15, российский истребитель Су-30, который во многих отношениях считался даже более боеспособным, чем его американский конкурент. Преимущества Су-30 по сравнению с Rafale были значительными», — заметили специалисты.

Отмечается, что у российских истребителей зона покрытия шире. Они способны оперативно реагировать на угрозы и летать с большей нагрузкой из-за мощного двигателя. Другой плюс С-30 — совместимость с техникой, находящейся на вооружении у алжирских ВВС.