Это станет первым случаем, когда США не просто пригрозят, а фактически введут санкции против «Северного потока — 2».

Основанием станет Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAASTA), который недавно ужесточил Конгресс.

Соответствующие уведомления власти США уже направили в правительство Германии и других европейских стран.

Представитель американского посольства в Берлине заявил, что Вашингтон продолжит предпринимать необходимые действия, чтобы не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2», так как он ставит под угрозу интересы национальной безопасности европейских партнеров.

«Правительство США надеется, что Германия пересмотрит свою позицию по газопроводу», — процитировало представителя посольства издание.

Трубоукладчик «Фортуна» с декабря 2020 года уже проложил 2,6 километра труб в водах Германии. По данным оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, осталось закончить около 148 километров из общей протяженности в 2460 километров. Большая часть незавершенного участка приходится на воды Дании. Разрешение «Фортуны» на работы на этом участке действует с 15 января.

Конгресс США внес дополнительные санкции в отношении организаций по испытаниям и сертификации труб для газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Сенат преодолел вето, которое на документ наложил действующий президент США Дональд Трамп.