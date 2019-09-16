СМИ: новый обмен заключенными может пройти после саммита «четверки»

Саммит «четверки» должен пройти до конца октября. Однако точных дат обмена нет.

Папа Римский поприветствовал обмен между Россией и Украиной Подробнее

«Я не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, поскольку пока нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет», — рассказал Рыбин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что необходимо думать о возвращении всех украинцев и россиян на родину.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что подготовка к обмену началась. Также российский омбудсмен Людмила Денисова рассказала о передаче нового списка украинцев Москве.

«Продолжение обмена, безусловно, необходимо. И менять надо всех на всех», — заявил Водолацкий.

По его словам, нельзя затягивать этот процесс, потому что человек «не должен сидеть по сфабрикованным обвинениям».

Ранее в СМИ говорилось о 113 заключенных, которых запрашивает Украина. Сколько своих граждан хочет вернуть Россия, не ясно. Тем не менее, по данным источников, «обмен будет равноценным».

Обмен заключенными прошел между Киевом и Москвой 7 сентября в формате «35 на 35». На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, украинские моряки, а также ряд политических и общественных деятелей. В Россию прилетел журналист Кирилл Вышинский, свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах. Однако другие личности участвовавших в обмене россиян не разглашаются.