СМИ: новый iPhone будет дороже из-за 5G

Аналитика агентства Джеффри Кваал отметил, что из-за высокой цены спрос на новые гаджеты компании из Купертино упадет. Компания Apple даже с помощью операторов не сможет выпустить гаджеты нового поколения по актуальной сейчас цене. Лишние траты на производство разделить между партнерами, по мнению специалистов, не получится.

iPhone 11 сейчас продается уверенно, однако всемирная популярность смартфонов Аррlе на рынке продлится лишь до осени 2020 года, когда выйдут новые гаджеты.

Ранее СМИ сообщили о рекордном падении цен на iPhone 7 — самого популярного смартфона американской компании. По сравнению со стартом продаж его цена снизилась втрое. Сейчас iPhone 7 с объемом памяти 128 гигабайт можно купить за 29,5 тысячи рублей.