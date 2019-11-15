СМИ: новых фигурантов дела о покушении на Макрона задержали во Франции

«Двое задержанных предстали в пятницу перед судьей по делам о терроризме, им будут предъявлены обвинения», — приводит агентство слова своего собеседника.

Как отмечается, речь идет о двух мужчинах 30 и 45 лет. Правоохранители задержали их на востоке Франции.

Задержания были произведены в рамках расследования дела об угрозах со стороны крайне правых. Ранее по этому же делу уже были задержаны четыре человека праворадикальной группировки Les Barjols.

Несколькими днями ранее СМИ сообщили подробности несостоявшегося покушения на французского лидера. Преступники планировали атаку в городе Шарлевиль-Мезьер на 7 ноября. Там Макрон принимал участие в торжествах в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Напасть на президента злоумышленники собирались с керамическим ножом. В организации покушения подозревается 62-летнего бизнесмен, чье имя не называется.