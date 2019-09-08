Новая термоядерная бомба США оказалась некачественной. Ее выпуск отложили на 1,5 года

Термоядерная бомба В61 12-го поколения не прошла испытания — ее компоненты оказались недолговечными. Выпуск отложили на полтора года. Та же участь постигла и боеголовку W88.

Как сообщил портал Defence News со ссылкой на представителей Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), бомба и боеголовка не прошли стресс-тесты.

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Боеприпасы должны храниться до 30 лет, однако некоторые их элементы оказались недолговечными. Именно поэтому было принято решение отправить из на доработку.

По словам замглавы NNSA Чарльза Вердона В61 и W88 должны были быть запущены в производство в 2020 году.

Директор по политике в области разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружением Кингстон Рейф отметил, что стоимость программы из-за выявленных во время теста дефектов может увеличиться приблизительно на 7,6 миллиарда долларов.

Рейф подчеркнул, что программа по модернизации вооружения столкнулась с серьезными проблемами в плане реализации в последние годы.