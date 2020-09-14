СМИ: «Ньюкасл» будет судиться с АПЛ

По данным источника, владелец «Ньюкасла» Майк Эшли нанял двух адвокатов, чтобы те представляли интересы клуба в судебном процессе против лиги.

В «Ньюкасле» недовольны действиями исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса, который якобы действовал неправильно во время процесса переговоров, из-за чего сделка сорвалась. Об этом написала «Газета.ru».