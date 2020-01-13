СМИ: Nissan готовит план для выхода из альянса с Renault

В Nissan ускорили работу над секретным запасным планом, который имеет отношение к выходу японского концерна из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Его удавалось сохранить усилиями Карлоса Гона.

Вероятный разрыв сотрудничества автопроизводителей, заметила газета Financial Times, свидетельствует о растущем напряжении в альянсе. У экс-главы Nissan получалось стабилизировать ситуацию в течение почти 20 лет.

В материале указано, что в японской корпорации хотят прекратить сотрудничество в производственной и инженерно-технической сферах. Кроме того, будет изменен состав правления Nissan.

На то, что партнерство между компаниями все же сохранится, надеется президент Renault Жан-Доминик Сенар. С ним, предположительно, тесно сотрудничает новый вице-президент японского концерна Макото Утиду. Они рассматривают запуск новых проектов.

Если же отношения между компаниями прекратятся, автопроизводителям придется отправиться на поиски новых партнеров. Иначе им будет сложно противостоять конкурентам.

Бывшего руководителя Nissan Карлоса Гона арестовали в ноябре 2018 года, заподозрив в укрывании доходов и покрытии убытков за счет компании. Весной 2019-го Гона отпустили под подписку о невыезде после внесения залога на сумму около 15 миллионов долларов.

Японию предпринимателю покидать запретили, однако 29 декабря Гон улетел из Токио на частном самолете, а потом оказался в Ливане. Сейчас японцы добиваются разрешения на арест жены Карлоса Гона.