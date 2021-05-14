СМИ: Никол Пашинян попросил помощи у ОДКБ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян попросил помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после произошедшего на границе страны 13 мая, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По информации Минобороны Армении, в четверг азербайджанские военные попытались продвинуться на чужую территорию, чтобы провести там работы, написал «Царьград».

«Инициировать консультации с ОДКБ должны глава Минобороны Вагаршак Арутюнян, глава МИД Ара Айвазян и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Именно им было адресовано поручение Никола Пашиняна», — говорится в публикации.

Пашинян оценил ситуацию в районе Черного озера как очень опасную. Помимо этого, он сообщил об азербайджанских военных, которые до сих пор находятся на приграничной территории. Как уточнил и.о. премьер-министра Армении, в настоящий момент в Сюникской и Гегаркуникской областях дислоцированы 240 военных.