СМИ: Нидерланды обвинили российских дипломатов в шпионаже

По данным издания, дипломатам, работавшим в посольстве России в Гааге, в ближайшее время придется покинуть Нидерланды. Их объявили персонами нон грата, потому что они якобы занимались шпионажем в секторе высоких технологий.

Нидерландские разведчики заподозрили россиян в том, что они работают в СВР. В AIVD уточнили, что дело о шпионаже, «скорее всего, нанесло ущерб некоторым организациям и, возможно, экономике и национальной безопасности» страны.

Издание пишет, что один дипломат был главным. Он якобы создал «обширную сеть источников, каждый из которых работал в сфере высоких технологий». Эти люди имели доступ к секретной информации. Некоторые получали деньги в обмен на нее. Второй высланный россиянин выполнял «вспомогательную функцию». В нидерландской разведке считают, что дипломаты «охотились за данными об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях».