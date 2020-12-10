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    10 декабря 2020, 18:28

    СМИ: Нидерланды обвинили российских дипломатов в шпионаже

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Двух российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже. Об этом со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности (AIVD) страны сообщило местное издание AD.
    СМИ: Нидерланды обвинили российских дипломатов в шпионаже

    По данным издания, дипломатам, работавшим в посольстве России в Гааге, в ближайшее время придется покинуть Нидерланды. Их объявили персонами нон грата, потому что они якобы занимались шпионажем в секторе высоких технологий.

    Нидерландские разведчики заподозрили россиян в том, что они работают в СВР. В AIVD уточнили, что дело о шпионаже, «скорее всего, нанесло ущерб некоторым организациям и, возможно, экономике и национальной безопасности» страны.

    Издание пишет, что один дипломат был главным. Он якобы создал «обширную сеть источников, каждый из которых работал в сфере высоких технологий». Эти люди имели доступ к секретной информации. Некоторые получали деньги в обмен на нее. Второй высланный россиянин выполнял «вспомогательную функцию». В нидерландской разведке считают, что дипломаты «охотились за данными об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях».